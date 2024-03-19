برد الشتاء رجع تاني فى مطروح.. طقس متقلب مع فرص سقوط أمطار.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من على كورنيش مدينة مطروح، التي تشهد ومناطف الساحل الشمالي، أجواء غائمة وفرص سقوط أمطار، مع عودة الطقس الشتوي البارد ونشاط لتيارات الهواء التي تزيد الإحساس بالبرودة، على كافة الأنحاء خلال فترة المساء، بعد الفترة الماضية التي شهدت اعتدال الطقس، خاصة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وشهدت فترة النهار طقس شتوي بارد، مع تكاثر السُحُب الخفيفة والمتوسطة، ومع دخول المساء زاد الشعور بالبرودة أكثر، مع تيارات الهواء البارد في المناطق الشاطئية والمفتوحة، والإحساس بانخفاض الحرارة أكثر من الدرجات الحقيقة.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.