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بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الثانى بجامعة بنها الأهلية 21 مارس

الثلاثاء، 19 مارس 2024 04:59 م
بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الثانى بجامعة بنها الأهلية 21 مارس جامعة بنها الأهلية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، أنه من المقرر بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "Midterm" للعام الأكاديمى 2023 - 2024، يوم الخميس، الموافق 21 مارس 2024، بكليتى الهندسة والعلاج الطبيعى، ويوم السبت الموافق 23 مارس 2024 بكليات علوم الحاسب وطب الأسنان والاقتصاد وإدارة الأعمال.


وأعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، إعداد الجداول لكافة الفرق الدراسية والكليات حيث يمكن الحصول والإطلاع على جدول الإمتحانات من خلال الرابط التالي:
https://bnu.edu.eg/page/midterm_exams
وأعرب رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور، عن أمنيات قيادات الحامعة لجميع طلابها بالتوفيق والنجاح، مشيرًا إلى أنه وجه بالالتزام بالجداول المعلنة والضوابط والقواعد التى أقرها مجلس الجامعات الأهلية، ومجلس جامعة بنها، مشيرا إلى أن الإمتحانات جميعها من المقررات الدراسية التى درسها الطلاب مع تقديم الدعم الكامل والمستمر، من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رسالة الجامعة.







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