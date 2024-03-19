انطلاق المهرجان الخيرى الرابع لموظفى جامعة حلوان

محمد صبحى

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، المهرجان الخيري الرابع لموظفي الجامعة، وذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها جامعة حلوان تجاه منتسبيها، وفي إطار حرص الجامعة الدائم على إقامة المعارض الخيرية، وذلك في إطار اهتمامها بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى.

عقدت فعاليات المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وافتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واشتمل المعرض على منتجات بجوده عالية من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها، بأسعار رمزيه

وأشاد موظفي الجامعة بالجهد المبذول وظهور المعرض بهذه الصورة الرائعة والمُنظمة، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا.

وقد أقيم المعرض تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، هند أبو عزيزة محمد مدير إدارة التكافل الاجتماعي.