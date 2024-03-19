انخفاض درجات الحرارة بالقليوبية بعد تساقط للثلوج والأمطار.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من منطقة كورنيش النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث استعرض حالة الطقس اليوم الثلاثاء، والتي شهدت انخفاضا في درجات الحرارة، وسط ظهور غيوم متقطعة في سماء المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، علي موقع التواصل الاجتماعي، انتظام الدراسة اليوم الثلاثاء بجميع مدارس المحافظة، بعد موجة الطقس السئ التي شهدتها المحافظة مساء أمس الإثنين، وسقوط أمطار غزيرة على بعض الانحاء، بينما شهدت مدينة شبين القناطر سقوط ثلوج علي المدينة.

وأجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة جهود شفط مياه الأمطار وتوزيع وانتشار المُعدات للتعامل السريع مع تداعيات الطقس غير المستقر المصحوب بأمطار شهدتها المحافظة أمس، ولتسهيل الحركة المرورية بمدينتي طوخ وشبين القناطر.

استهلّ المحافظ الجولة، بمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار بمدينة شبين القناطر حيث تم الدفع من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيه ب4 عربات كسح 5 متر وعدد 1 نافوري 3 متر، كما تم الاستعانة ب6 عربات كسح 6 متر من مجلس مدينة شبين القناطر، وخلال الجوله لاحظ المحافظ بوجود تجمع من المياه داخل محكمة شبين القناطر الجزئية، ومستشفي شبين القناطر المركزي، وعلي الفور وجه بشفط المياه فورا.

وخلال الجولة، وجه الهجان، بسرعة رفع الاشغالات من عدد من شوارع شبين القناطر موجها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مدينة طوخ، تابع المحافظ، أعمال شفط مياه الأمطار علي كوبري المرور ونفق مشتهر ونفق الحدادين حيث تم الدفع من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيه بعدد 4 سيارات كسح وخلال الجولة، وجه المحافظ، بتكثيف أعمال رفع المياه ومواصلة العمل على مدار الـ 24 ساعة، لحين الانتهاء من رفع المياه من شوارع مركزي شبين القناطر وطوخ وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.