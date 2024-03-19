انتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب وملابسات حريق كافية بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي لفحص أسباب وملابسات حريق نشب داخل كافية بالجيزة وإعداد تقرير فنى بالواقعة لمعرفة بداية الحريق ونهايته والعوامل المؤثرة التي ساعدت على الاشتعال وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحريق والمدير المسئول عن الكافية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل كافيه بجوار نادي الصيد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق