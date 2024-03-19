اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

النيابة الإدارية تستقبل مدير المحكمة التدريبية بعين شمس وعددًا من الطلاب

الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:43 م
النيابة الإدارية تستقبل مدير المحكمة التدريبية بعين شمس وعددًا من الطلاب هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف - عبدالله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت النيابة الإدارية اليوم وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وبصحبتهم الدكتور عمر رمضان مدرس القانون الجنائى ومدير المحكمة التدريبية بالكلية؛ وذلك فى إطار تعريف دارسى القانون برسالة النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد.

واستمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمى للنيابة الإدارية ودورها الهام فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، مع استعراض لأبرز القضايا التى باشرت تحقيقها النيابة الإدارية، وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعدد من المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع المستشارحافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة النيابة الإدارية وجامعة عين شمس، وتحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافى عميد كلية حقوق عين شمس.

a0243a2f-3370-426b-873c-529336c96b63
الصور التذكارية






نيابة الإدارية

جامعة عين شمس

المستشارحافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية

هيئة النيابة الإدارية

النيابة الإدارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة