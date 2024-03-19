النيابة الإدارية تستقبل مدير المحكمة التدريبية بعين شمس وعددًا من الطلاب

كتب: محمد أبو ضيف - عبدالله محمود

استقبلت النيابة الإدارية اليوم وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وبصحبتهم الدكتور عمر رمضان مدرس القانون الجنائى ومدير المحكمة التدريبية بالكلية؛ وذلك فى إطار تعريف دارسى القانون برسالة النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد.

واستمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمى للنيابة الإدارية ودورها الهام فى مكافحة الفساد المالى والإدارى، مع استعراض لأبرز القضايا التى باشرت تحقيقها النيابة الإدارية، وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، التقى فيها الوفد بعدد من المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.

واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع المستشارحافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة النيابة الإدارية وجامعة عين شمس، وتحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافى عميد كلية حقوق عين شمس.

الصور التذكارية