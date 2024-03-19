المركز الطبى لسكك حديد مصر يحصل على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر"Ermc" التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر حصولها على شهادات الاعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية وذلك لتطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد في ضمان عدم إهدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية لقطاع عريض من المرضى.

وأوضحت الشركة أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب دولياً على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وهو أساس عمل مراجعى الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة.

وأشارت الشركة الى إن المركز الطبي لسكك حديد مصر"Ermc" يشهد طفرة غير مسبوقة في تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية المتميزة، وهو ما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أوضحت الشركة أن المركز أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة، حيث يقوم بتدريب أطباء الزمالة المصرية واعتماده كأحد المراكز التى تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلمية المتميزة وبعض الجامعات تقدمت لاتخاذه مركزا لتدريب طلبة الامتياز للتدريب فيه، كما أنه تم خلال الفترة الماضية تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية فى مختلف التخصصات، والتعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين فى الجراحات الدقيقة وأن المستشفى إلى جانب قيامها بتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة فإنها تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى.

ولفتت الشركة فى بيانها إلى التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة فى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة والذى يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم بكافة أقسامها وحجم التعاقدات التى قامت بها المستشفى خلال الفترة الماضية لتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل او التعاقدات التى أبرمتها مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام أو خاص وكذا التعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية لها وكذلك ما تم تنفيذه من خطة تطوير المركز وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي، حيث تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية، كما تم زيادة عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزة وإنشاء رعاية متوسطة بجوار الرعاية المركزة للباطنة ورعاية القلب وإنشاء رعاية لجراحة القلب و الصدر. وإنشاء وتجهيز معمل للنوم لدراسة الحالات التى تحتاج لذلك نظرا لطبيعة عمل أبناء الهيئة، كما تم تطوير وتجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفة عدد الأجهزة التى تشمل كافة التحاليل دون الاحتياج إلي تحويل الحالات خارجياً وإمداده بمنظومة مميكنة بالكامل LDM دون تدخل العنصر اليدوى وكذلك تفعيل دور الجودة ومكافحة العدوى ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد ومتطور وتفعيل دور الجمعية العلمية بالمستشفى وعمل يوم علمى أسبوعى ولمدة ساعة لإلقاء الأبحاث والمحاضرات وكل ما هو جديد فى الطب.