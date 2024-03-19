المجلس الأوروبى يخصص 5 مليارات يورو لدعم أوكرانيا عسكريا

بروكسل (أ ش أ)

قرر المجلس الأوروبى زيادة السقف المالى لمرفق السلام الأوروبى بمقدار 5 مليارات يورو بالأسعار الحالية، وتخصيص هذا المبلغ الإضافى لأوكرانيا، من خلال إنشاء صندوق مخصص لمساعدة أوكرانيا (UAF) داخل المرفق.

وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل -تعليقًا على ذلك- إن "الاتحاد الأوروبي يفي بالتزاماته، وإنشاء صندوق المساعدة لأوكرانيا يحول أقوالنا إلى أفعال، ومن خلال هذا الصندوق، سنواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية بكل ما يتطلبه الأمر ولطالما نحتاج إلى ذلك".

وجاء في بيان صحفي -نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن "UAF المُنشأ حديثًا للاتحاد الأوروبي سيسمح بمواصلة دعم الاحتياجات المتطورة للقوات المسلحة الأوكرانية من خلال توفير المعدات العسكرية الفتاكة وغير الفتاكة والتدريب".

وذكر البيان أن "UAF سيسعى إلى تعظيم القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي من حيث تقديم المزيد من الدعم التشغيلي الأفضل لأوكرانيا واستكمال الجهود الثنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتركيز على زيادة المشتريات المشتركة من الصناعات الدفاعية الأوروبية والنرويجية".