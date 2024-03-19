الكشف على 1851 مواطنا والعلاج بالمجان فى قرى حياة كريمة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية الجلاء، بوحدة الجلاء الصحية بقرية الجلاء بمنطقة العامرية بالإسكندرية، والتى تبعد 25 كم عن أقرب مستشفى عام مستشفى العامرية العام.

وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإدارة الطب العلاجى وإدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

وصرحت الدكتورة غادة ندا، أن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة - جلدية - رمد) وشارك فيها 57 عضوا من أعضاء الفريق الطبى والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1851 مريضا من أهالى المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزى، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 228 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و144 تحليلًا بمعمل الطفيليات و6 أشعة سينية علاوة على فحص 122 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 534 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.