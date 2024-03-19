القومية للأنفاق: حملات بالخط الأول والثاني خلال رمضان للتصدى للباعة الجائلين

أعلنت الإدارة العامة للأمن الداخلي بالهيئة القومية للأنفاق وضع خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء بقيادة اللواء حسام رشدى مدير عام الإدارة العامة للأمن والعميد ياسر عبدالله وكيل إدارة الأمن وبالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق وإدارة التشغيل بالخط الأول، تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالتسهيل والتيسير على جمهور الركاب وإزالة أى معوقات وأيضاً التصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين بخطوط المترو بالمحطات وداخل القطارات وبتعليمات المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة بشن حملة مسائية مكثفة داخل محطة الشهداء.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن مثل هذه الحملات الغرض منها القضاء على كافة الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج كما تهدف أيضا إلى تسهيل ركوب المواطنين وعدم الانتظار على الأرصفة وأيضاً التصدى لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطة لعمل محاضر لهم وأيضا المشاركة فى تأمين عمليات نقل الإيراد اليومى بالخزينة النقالة للخط الأول والثاني.

وأعلنت الشركة أن إجمالى مجهودات الحملة اليوم ضبط وتسليم ١١ بائعا متجولا إلى شرطة المترو وتم عمل محاضر لهم كما تم أيضا عمل محضرين تسول بالقطارات.