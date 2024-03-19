القبض على 3 أشخاص على خلفية مصرع 5 مهاجرين غرقا قبالة سواحل إسبانيا

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تمكنت الشرطة الإسبانية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة مصرع خمسة مهاجرين غرقا فى الـ 29 نوفمبر الماضى حيث أجبروا على القفز من القارب قبالة سواحل مدينة قاديس جنوبى البلاد.

وقالت الشرطة - فى بيان أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن من بين الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم رجلين وإمرأة، موضحة أن 37 مهاجرًا قد سافروا على متن قارب ودفعوا بين الـ 3 آلاف يورو ( أى ما يعادل 3720 دولار) و12 ألف يورو (13 ألف دولار) للحصول على مكان بالقارب.

وكان قد تم انتشال أربعة جثامين خلال ساعات وتم العثور على الخامس لاحقا بعد أيام، وتم التعرف على هوية المهاجرين الضحايا بمساعدة عينات الحمض النووى من عائلاتهم.