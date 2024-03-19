العراق: مصادرة أسلحة فى عمليات جهاز مكافحة الإرهاب بأربع محافظات

أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تدمير أنفاق تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي ومصادرة عدد من الأسلحة في عمليات جهاز مكافحة الإرهاب بأربع محافظات.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تزامنا مع عمليات "وعد الحق" وبعملية واسعة لقطعات جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين، وتلول الباج، ومحافظة نينوى، وقضاء الحضر وادي الثرثار، حيث تم تدمير 29 مضافة، وردم 6 أنفاق، والعثور على 12 عبوة ناسفة، وحزامين ناسفين، و4 قنابر هاون، و3 دراجات نارية مفخخة، و3 براميل تحتوي على مواد متفجرة، بالإضافة إلى العثور على عتاد رشاشة BKC عدد (80) حاوية وعتاد كلاشنكوف عدد (13) حاوية.



وأضافت أنه بواجب منفصل لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب في (محافظة كركوك - سلسلة جبال حمرين - الحدود الفاصلة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين) تم تنفيذ واجب تفتيش وتطهير مضافات أسفر عن تفجير وتدمير 4 مضافات كانت تستخدم من قبل عصابات داعش الإرهابية، لافتة إلى أنه ضمن عمليات الجهاز في محافظة الأنبار تم إلقاء القبض على أحد عناصر مفارز التفخيخ في عصابات "داعش".



وفي السياق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال ثلاثة متهمين بأحكام إرهابية في محافظتي الأنبار وكركوك.



وذكرت المديرية - في بيان أوردته (واع) - أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) في قضائي هيت وعانه وناحية ليلان.