السيطرة على حريق بشقة سكنية فى شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمه يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع إمتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

وبالمعاينة والفحص كشفت التحريات الأولية أن الحريق نتيجة لماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.