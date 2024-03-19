اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:54 م
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السكر بـ27 والزيت بـ60 وعروض على كل السلع.. جولة فى معرض أهلا رمضان بقنا

الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:37 م
السكر بـ27 والزيت بـ60 وعروض على كل السلع.. جولة فى معرض أهلا رمضان بقنا معرض أهلا رمضان بقنا
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من معرض أهلا رمضان بمدينة قنا والذي شهد إقبالا من المواطنين على السلع الأساسية.

وقدم المعرض عدد من العروض المتنوعة لسلع السكر والأرز والزيت والمكرونة والدقيق بأسعار مخفضة عن الأسواق.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، الانتهاء إقامة 9 معارض أهلا رمضان على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتجية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، وبتخفيضات تصل إلى 30 % عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن جهود الدولة لتخفيف.







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محافظة قنا

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