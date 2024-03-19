السفير الروسى: ندعم الكاميرون في حربها ضد الإرهاب

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أكد السفير الروسي لدى الكاميرون وغينيا الاستوائية جورجي تودوا، دعم بلاده للجهود التي تبذلها الكاميرون في مكافحة الإرهاب.



وقال تودوا، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن بلادنا تساعد تقليديًا العديد من الدول الإفريقية في الحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال التعاون العسكري والتقني، والتعاون مع الكاميرون ليس استثناءً".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن ما تقوم به روسيا يهدف إلى المساعدة في القضاء على التهديدات المختلفة وعلى رأسها الإرهاب، الذي يعيق التنمية المستدامة للبلاد.



كما أشار إلى أن حكومة الكاميرون تحاول في الوقت الراهن وضع اقتصادها الوطني على المسار الصحيح من خلال تحسين مناخ الاستثمار وإزالة الحواجز أمام التجارة عبر الحدود.



وأضاف أيضًا أن الكاميرون تواجه عددًا من التحديات الأمنية في شمال البلاد، حيث لا تزال وحدات متفرقة من جماعة "بوكو حرام" متواجدة في البلاد.