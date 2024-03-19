السعودية تنظم المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل

أ ش أ

تنظم الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني في الثاني والثالث من شهر أكتوبر المقبل، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض تحت شعار "تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني".



وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة نُخبة من قادة الفكر، وصنّاع القرار، وأبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.



ويأتي المنتدى الدولي للأمن السيبراني كمنصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، وتعمل في ضوء الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة ودعمها.