الرئيس السيسى يشهد حفل إفطار القوات المسلحة فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كتب محمد الجالى

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، حيث هنأ الشعب المصري العظيم والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، موجهاً التحية والتقدير لشهداء الوطن الأبرار الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، ومؤكداً تقدير الشعب المصري للجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها.



الرئيس السيسى يشهد حفل إفطار القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان



الرئيس السيسى يشهد حفل إفطار القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان



الرئيس السيسى يشهد حفل إفطار القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان