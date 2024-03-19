اليوم السابع
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الرئيس الروسى ونظيره الإيرانى يبحثان هاتفيا الوضع الكارثى فى قطاع غزة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:39 م
الرئيس الروسى ونظيره الإيرانى يبحثان هاتفيا الوضع الكارثى فى قطاع غزة بوتين
موسكو (أ ش أ)

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بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيرانى إبراهيم رئيسى، الأزمة فى منطقة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وأعربا عن قلقهما إزاء العدد المتزايد من الضحايا.

وذكر بيان للرئاسة الروسية "الكرملين" :" لقد ناقش الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي الوضع المتأزم في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما البالغ إزاء العدد المتزايد من الضحايا المدنيين والتدهور الكارثي للوضع الإنساني في قطاع غزة"

وأشار إلى أن الرئيس الروسي نقل إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تمنياته الطيبة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والشعب الإيراني؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك وبداية عيد الربيع "النوروز".







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