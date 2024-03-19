"الديمقراطى الكردستانى" يقرر عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية

أ ش أ

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنه لن يشارك في انتخابات برلمان كردستان "لمخالفتها القانون"، معتبرا أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة "غير دستورية".



وقال الحزب - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إنه لا يمكننا الاستمرار في العملية السياسية إذا لم يطبق الدستور وبنود الاتفاق السياسي، ولن نشترك في انتخابات تجري خلافا للقانون والدستور، وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض".



وأضاف: أن "إلغاء المحكمة الاتحادية لقانون انتخابات إقليم كردستان خرق فاضح للدستور، والمحكمة الاتحادية تحاول العودة بالعراق إلى نظام الحكم المركزي"، مشيرا الى أن قرارات المحكمة الاتحادية المتتالية تشكل انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات.



واختتم الحزب بيانه بالقول "إنه لا يمكن أن يدار العراق بصورة صحيحة، وصحية من قبل مكون واحد.. ومبدأ الشراكة والتوافق والتوازن أصبح أساسا كي يصبح العراق ملكا للجميع".