"الدولية لدعم فلسطين": إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولى بدعم الفيتو الأمريكى

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قال رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، صلاح عبدالعاطي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تعترف بقواعد القانون الدولي بمساعدة الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.



وأضاف عبدالعاطي -في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الثلاثاء أن الفيتو الأمريكي يقطع الطريق على المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته تجاه حماية المدنيين وحماية الأمن والسلم الدوليين، كما أنه أدى إلى إفشال مشاريع قرارات أممية بوقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة .



وطالب حكومة الاحتلال باحترام قرار محكمة العدل الدولية ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والسماح بإدخال المساعدات للمدنيين.



وأكد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حول الحرب في قطاع غزة إلى هدف لضمان استمراره في الحكم، حيث أنه يسعى لتصفية القضية الفلسطينية بجرائم الإبادة الجماعية وتهجير الفلسطينيين من القطاع.