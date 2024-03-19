الخارجية الألمانية تدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

برلين (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء، التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية أمس الاثنين .. معتبرة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يعد انتهاكا خطيرا لمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة .. محذرة من أن إطلاق هذه الصواريخ يعرض الأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة بأكملها للخطر بشكل كبير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، في بيان له ، "إننا ندين بشدة قيام كوريا الشمالية يوم أمس بإطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى بشكل غير قانوني".

وحث كوريا الشمالية بقوة على الامتناع عن إجراء المزيد من عمليات إطلاق الصواريخ والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، وقبول عروض المحادثات المقدمة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ، والدخول في مفاوضات جادة لتفكيك برامجها النووية والصاروخية التي تنتهك القانون الدولي.