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الحوثيون يعلنون استهداف إيلات بعدد من الصواريخ المجنحة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 02:41 م
الحوثيون يعلنون استهداف إيلات بعدد من الصواريخ المجنحة صاروخ - أرشيفية
إبراهيم حسان

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أعلن الحوثيون عن استهداف السفينة الأمريكية مادو في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

 

أضافت جماعة الحوثي، أنها استهدفت إيلات بعدد من الصواريخ المجنحة.

 

وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، استشهاد 14 من طواقمها أثناء ممارسة مهامهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل غرب مدينة غزة.

 

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك قصف مدفعى للاحتلال الإسرائيلى يستهدف مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.

 







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