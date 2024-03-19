اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن مجاعة وشيكة في قطاع غزة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:08 م
البيت الأبيض: نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن مجاعة وشيكة في قطاع غزة الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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أعرب البيت الأبيض عن القلق البالغ ازاء التقارير عن مجاعة وشيكة في قطاع غزة .


وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه ينبغي على إسرائيل السماح بوصول مساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة؛ دون عراقيل.


وأشار البيت الأبيض الى أن الاجتماع الإسرائيلي الأمريكي بشأن رفح، ربما ينعقد مطلع الأسبوع القادم.


وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أكد - في وقت سابق اليوم - ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وأن يشعر السكان هناك بالأمان وتوفير مساعدات إنسانية لهم .


وقال أوستن - في مؤتمر صحفي بقاعدة رامشتاين العسكرية في المانيا - "مستمرون في تشجيع القيادة الاسرائيلية لعمل ذلك؛ وللتأكد من أنهم يفعلون كل ما يمكن من أجل زيادة حجم المساعدات الانسانية التي تدخل غزة







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