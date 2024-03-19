اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:01 م
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البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.43% بختام جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:53 م
البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.43% بختام جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.888 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 28675 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34742 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 12220 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 6211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8956 نقطة.







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