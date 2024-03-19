البورصة المصرية.. هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.43% بختام جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.888 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 28675 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34742 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 12220 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 6211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8956 نقطة.