البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات 2.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.83% ليصل إلى مستوى 28268 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.13% ليصل إلى مستوى 33976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.93% ليصل إلى مستوى 12034 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.94% ليصل إلى مستوى 6099 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 8777 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليصل إلى مستوى 6890 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: النصر للأعمال المدنية، وسيتي للتحاليل الطبية، وحق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون، وليسيكو مصر، والتعمير والاستشارات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر للفنادق، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمالية والصناعية المصرية، وأم بي للهندسة، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمطورون العرب القابضة، وبنك قطر الوطني الأهلي.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.005 مليون وثيقة بدلًا من 2.995 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، ويوتوبيا للاستثمار العقاري، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 800 سهم، 31 ألف سهم، 15 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 876.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 67.8 ألف سهم، 500 سهم، 873.4 ألف سهم، 1135 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 2000 سهم، 1.25 مليون سهم، 12.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 973.9 ألف سهم.

أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، بيع المساهم أحمد عز الدين أحمد زين عدد 45.1 ألف سهم بسعر 18.9 جنيه بقيمة إجمالية 852.5 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 31.35% إلى 29.8%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا إيرادات 1.9 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربحية 253.2 مليون جنيه.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، إيرادات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد حساب الضرائب 450.7 مليون جنيه مقارنة مع 120.8 مليون جنيه.

ووزعت شركة دايس للملابس الجاهزة، أرباح بقيمة 300 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، والعرض على الجمعية العامة للحصول على الموافقة.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 540 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من عام 2024 مقابل 431.1 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 102.3 مليون جنيه مقارنة مع 84.1 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المتضمن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 0.6 جنيه للسهم إلى 0.1 جنيه ليصبح عدد أسهم الشركة 7.723 مليار سهم بدلًا من 1.287 مليار سهم.