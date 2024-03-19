البنك المركزى اليابانى يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 17 عاما

وكالات

رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 0.1% بعد نتائج اجتماع مارس في أول زيادة منذ 17 عاما.

وأكد محللون لبوابة "ديلي إف إكس" أن "لجنة البنك قامت بتقييم التوازن بين الرواتب والأسعار قبل اتخاذ القرار الذي يهدف إلى الوصول إلى هدف التضخم بنسبة 2% بحلول نهاية الفترة المحددة حتى شهر يناير".

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال البنك في بيان "إن السياسة السابقة للبنك المتمثلة في السيطرة على عائدات السندات الحكومية لمدة عشر سنوات وسياسة سعر الفائدة السلبي حققت الغرض منها".

كما أعلنت الهيئة التنظيمية عن إنهاء إعادة شراء الأوراق المالية لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وأصول صناديق الاستثمار العقاري.

وسيخفض البنك المركزي الياباني تدريجيا حجم الأوراق المالية وسندات الشركات، والتي سيتم إعادة شرائها في غضون عام تقريبا.