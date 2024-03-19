البرلمان الكندى يتبنى قرارا يدعو إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع

وكالات

اعتمد البرلمان الكندى قرارا غير ملزم يدعو المجتمع الدولى إلى العمل على الوصول إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى بما يتماشى مع سياسة الحكومة.



وبحسب رويترز، تأجل التصويت بسبب خلافات فى اللحظات الأخيرة على صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية مما قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالى الحاكم.



وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عن الإخفاق فى اتخاذ إجراءات كافية لحماية المدنيين فى غزة.



واعتمد البرلمان الاقتراح المعدل بواقع 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوت لصالحه معظم الوزراء فى الحكومة الليبرالية.



ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهى خطوة لم تتخذها أى دولة عضو فى مجموعة الدول السبع.



وبعد مفاوضات بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولى إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية فى إطار حل الدولتين.



وأصدر السفير الإسرائيلى لدى كندا إيدو معيد بيانا ندد فيه بالقرار، قائلا أن "تمكين الإرهابيين لن يؤدى إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أى حل سلمى للصراع".