اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 05:29 م
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الإعدام لعامل لاتهامه بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات مادية بينهما

الثلاثاء، 19 مارس 2024 05:21 م
الإعدام لعامل لاتهامه بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات مادية بينهما محكمة جنايات سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء وباجماع الآراء، بمعاقبة المتهم "ع.ر.ح" عامل بالاعدام شنقا، لاتهامه بقتل المجنى عليه "م.ر." بدائرة مركز جرجا.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.


تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد مقتل المجنى عليه ونقله إلى المستشفى جثة هامدة بعد التعدى عليه، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مادية بين الطرفين، حيث تبين من التحريات قيام المجنى عليه بتحويل مبالغ مالية إلى المتهم من إحدى الدول العربية، وعند عودته طالبه بها فرفض فقام المتهم بالتعدى عليه حتى فارق الحياة وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







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