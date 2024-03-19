الأمين العام للناتو يبحث أحدث التطورات العالمية مع رئيس وزراء سلوفينيا

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يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج يوم الخميس المقبل رئيس وزراء سلوفينيا الدكتور روبرت جولوب في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وحسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، من المنتظر أن يعقد المسئولان مؤتمرا صحفيا مشتركا لإطلاع الصحفيين ووسائل الإعلام على ما تناولته المحادثات المشتركة.



جدير بالذكر أن سلوفينيا عضو في حلف شمال الأطلنطي منذ عام 2004 وتشارك في العديد من المناورات والمهام العسكرية للحلف.