اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 05:06 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمين العام للناتو يبحث أحدث التطورات العالمية مع رئيس وزراء سلوفينيا

الثلاثاء، 19 مارس 2024 04:00 ص
الأمين العام للناتو يبحث أحدث التطورات العالمية مع رئيس وزراء سلوفينيا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج
أ ش أ

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يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج يوم الخميس المقبل رئيس وزراء سلوفينيا الدكتور روبرت جولوب في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.


وحسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للناتو، من المنتظر أن يعقد المسئولان مؤتمرا صحفيا مشتركا لإطلاع الصحفيين ووسائل الإعلام على ما تناولته المحادثات المشتركة.


جدير بالذكر أن سلوفينيا عضو في حلف شمال الأطلنطي منذ عام 2004 وتشارك في العديد من المناورات والمهام العسكرية للحلف.







الناتو

ينس ستولتنبرج

سلوفينيا

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