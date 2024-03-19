الأقصر تتجمل فى رمضان.. الفانوس والهلال والزينة تكسو الميادين والشوارع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من البهجة والجمال انتشرت في ميادين وشوارع محافظة الأقصر ، عقب تركيب فوانيس وهلال شهر رمضان المبارك داخلها منذ بداية الشهر الكريم، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للأجهزة التنفيذية بضرورة المشاركة والتواجد الميداني في الأعياد والمناسبات الدينية، حيث قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة بتنفيذ أعمال تزيين عدد من الشوارع الرئيسية والميادين بمجسمات من الفوانيس والنجوم والأَهِلَّة، تكسوها أنوار الليد الملونة.

ومن جانبه، صرح الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إن هذه المجسمات نفذتها رئاسة مجلس مدينة الأقصر بناءً على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن تزيين الميادين والشوارع الرئيسية بمثل هذه الأعمال لحرص المحافظة مشاركة المواطنين فرحتهم في الابتهاج باستقبال شهر رمضان المبارك، وبإبراز مظاهر البهجة بالمحافظة وتزيين شوارعها وميادينها.

واستهدفت أعمال التزيين عدد من المناطق داخل المدينة وهي كالآتي:- ( كورنيش النيل وميدان مرحبا وميدان المحطة وميدان سيدي ابو الحجاج وميدان الأبروتيل وأمام بوابة ميناء الأقصر الجوي)، وتتم أعمال التزيين بصورة سنوية حيث أن شكل الديكورات الخاصة بتزيين الميادين تتطور وتتجدد بشكل ملحوظ كل عام قبل حلول الشهر الكريم.

كما رصد "اليوم السابع" فعاليات احتفالات أهالي منطقة شارع الطيب بمدينة الأقصر، بالزينة وأعلام فلسطين بطول الشارع بقدوم شهر رمضان المبارك، وقال أحمد العطيفي أحد شباب شارع الطيب، إنهم عملوا صندوق زينة رمضان قبل قدوم الشهر الكريم بأسبوع كامل، وجهزوا الزينة في الليالي الأخيرة من شهر شعبان ليخرج الشارع في أبهى صوره عبارة عن كرنفال زينة وأضواء مبهجة أمام الأهالي.

ورصد "اليوم السابع" من شارع التكوين المهنى بوسط مدينة الأقصر أجواء كرنفالية قبل قدوم شهر رمضان المبارك، واستمرار الأهالي بتركيب الزينة المبهجة بالشوارع لتجميلها أمام الجميع، ويقول علاء الشقيري أحد أهالي الأقصر، انهم قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك انطلقوا في حملات التجميل وتركيب الزينة في كافة الشوارع للإعلان عن قدوم الشهر الكريم.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ)، ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

وفى نفس السياق، أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع يوسف حسن الرئيسي وتفرعاته بداية من شارع مدرسة الصنايع مرورا بشارع الضرائب العامة القديم وصولا حتى شارع طريق الكباش بمنطقة حي وسط، تحت إشراف وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بأطوال 600 م، وذلك توازياً مع باقى الأعمال التى يتم تنفيذها بمختلف المناطق والأحياء التابعة لمدينة الأقصر.

ومن جانبه شدد محافظ الأقصر، على ضرورة الانتهاء من مختلف المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، والتى تشمل تنفيذ أعمال الرصف، وما يعقبها من أعمال الطلاء والتجميل والتشجير والإنارة للظهور بالشكل الجمالى والحضاري اللائق للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.