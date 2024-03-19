اعرف أهم المعلومات عن مستشفى الجراحات بجامعة سوهاج قبل تشغيله التجريبي

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية وخاصة فى قطاع التعليم العالى والذى يشهد طفرة كبيرة فى ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة للطلاب والمواطنين فى إطار خدمة التعليم للمجتمع ومن هذا المنطلق جاء إنشاء مستشفى جراحات" القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام" بالجامعة.

وفى هذا الصدد وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية قرر الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج وضع خطة للتشغيل التجريبى لمستشفى الجراحات (القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام)، والتى جرى إقامتها بحرم المستشفى الجامعى القديم تمهيداً لافتتاح المستشفى أمام المواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة، لتقديم الخدمات الطبية والصحية المُتميزة.

التكلفة الإجمالية بلغت 475 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص مبلغ 400 مليون جنبه للأجهزة الطبية المتقدمة و120 مليون جنيه للفرش غير الطبى من الأثاث المكتبى وغيره وذلك من هيئة الشراء الموحد.

- تم إنشاء المستشفى بشكل معمارى على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، واستلام كافة التراخيص الخاصة به والتى تنص على أن المبنى مخصص للاستخدام الطبى طبقاً لقانون 19 لسنه 2008، ولائحته التنفيذية، وطبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة، مع الالتزام بكود الجراحات، مضيفاً أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية حيث تم استلام المرحلة الاولى للفرش الطبى بقيمة 78 مليون جنيه، وجار استلام باقى الأجهزة.

- المستشفى تبلغ مساحتها 3250 مترا مربعا، وتضم 7 أدوار متكررة سعة 300 سرير، 8 غرف عمليات، 67 سرير عناية مركزة، و28 سرير عناية متوسطة، و28 ماكينة غسيل كلوى، 145 سرير إقامة للمرضى، 31 عيادة خارجية، مضيفاً انها تضم قسم خاص بقسطرة القلب يحتوى على 2 سرير رعاية قلب، و4 غرف عمليات قسطرة قلب.

- المستشفى تضم قسم للأشعة، للعلاج الطبيعى وغرف للعزل، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمى، وكذلك أقسام للطوارئ، والمعامل، والأقسام الخدمية ودور سكنى للأطباء والتمريض.