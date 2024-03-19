اعترافات لصوص المساكن في القليوبية: نفذنا 8 جرائم بأسلوب التسلق

كتب سليم على

أدلى 4 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القليوبية ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بأسلوب التسلق.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية أحدهم عميل "سىء النية"، واعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.