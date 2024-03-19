اليوم السابع
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اعترافات لصوص المساكن في القليوبية: نفذنا 8 جرائم بأسلوب التسلق

الثلاثاء، 19 مارس 2024 07:00 ص
اعترافات لصوص المساكن في القليوبية: نفذنا 8 جرائم بأسلوب التسلق كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى 4 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القليوبية ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بأسلوب التسلق.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لثلاثة منهم معلومات جنائية أحدهم عميل "سىء النية"، واعترفوا بإرتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

 

 







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