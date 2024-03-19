استغلال أراضى الدولة ونقل الأسواق العشوائية أبرز تكليفات محافظ الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، وذلك لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة مراجعة موقف أراضي أملاك الدولة المستردة لبحث إمكانية إستغلالها في إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تحصيل الرسوم المقررة على الإعلانات المرخصة لتعظيم موارد المحافظة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب الإعلانات المخالفة وإلزامهم بتقنين أوضاعهم حفاظاً على المال العام ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدن والقرى.

كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة الإجراءات المتخذة في حصر الأسواق المقامة داخل الكتل السكنية والتي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية ونقلها لأماكن حضارية جديده يراعى فيها إشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتكون ذات عائد إقتصادي على المواطنين والبائعين.

وفي نهاية الإجتماع طالب المحافظ الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل للتيسير على المواطنين وإنهاء مصالحهم وحسن إستقبالهم والإستماع لشكواهم وايجاد حلول لها في إطار القانون.



حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.