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استشهاد أكثر من 23 فلسطينيا فى قصف إسرائيلي استهدف توزيع مساعدات بغزة

الثلاثاء، 19 مارس 2024 09:45 م
استشهاد أكثر من 23 فلسطينيا فى قصف إسرائيلي استهدف توزيع مساعدات بغزة قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن أكثر من 23 شهيدا سقطوا في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية للجان عشائرية تؤمن توزيع المساعدات بدوار الكويت بغزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 73934 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 93 مواطنا، وإصابة 142 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.







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