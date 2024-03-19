ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 31 ألفا 819 شهيدا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31819 شهيدا، وإصابة 73934 منذ 7 أكتوبر.

وذكرت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 93 شهيدا و142 مصابا.

أشاد المدير التنفيذى للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية "امفنت" الدكتور مهند النسور، بقيام مصر بتقديم الدعم والمساعدات الإغاثية لأهالى قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضى، وكذلك للشعب السوداني منذ اندلاع الأزمة التى تتسبب في ملايين النازحين واللاجئين والمصابين حتى الآن.. مشيرا إلى دور مصر المحورى فى تقديم المساعدات للجانبين.

وقال النسو، إن مصر تلعب دورا محوريا وإنسانيا منذ اندلاع أزمتي السودان وغزة وكذلك الأزمات المحيطة بها، مؤكدا أن السلطات المصرية لم تبخل في تقديم الدعم والمساندة للجميع الأشقاء العرب وخصوصا في وقت الأزمات، وتلعب دورا محوريا وإنسانيا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة والسودان.