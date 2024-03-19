اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:42 م
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اجتماع تحضيرى للدورة الثالثة من منتدى الاقتصاد والتعاون العربى مع دول آسيا الوسطى

الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:22 م
اجتماع تحضيرى للدورة الثالثة من منتدى الاقتصاد والتعاون العربى مع دول آسيا الوسطى الجامعة العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

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عقد، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية؛ للإعداد للدورة الثالثة من منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، والمقرر عقدها بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 30 أبريل المقبل.


وعُقد الاجتماع برئاسة السفير طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية (الدولة المضيفة)، والسفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد– رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.


وناقش الاجتماع مشروع إعلان الدوحة المقرر صدوره عن الدورة الثالثة من منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بهدف الوصول إلى رؤية عربية موحدة بصدد مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك الواردة في الإعلان، والتي من أهمها القضية الفلسطينية والحرب في غزة والتحديات الجيوسياسية والقضايا الاقتصادية، وذلك تمهيداً لمناقشته مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان

 










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