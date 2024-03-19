اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 05:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اتفاق في الكونجرس الأمريكي لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها

الثلاثاء، 19 مارس 2024 05:16 م
اتفاق في الكونجرس الأمريكي لتمويل الحكومة وتجنب إغلاقها الكونجرس
أ ش أ

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أعلن زعماء الكونجرس الأمريكي، رسميا، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية تجنبا لاغلاق حكومي محتمل 


وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون - في بيان أوردته قناة "الحرة" الامريكية - إنه يأمل أن تتم إتاحة نص التشريع "في أقرب وقت ممكن"، وهي خطوة رئيسية متوقعة قبل تصويت أي من المجلسين".


وأضاف أن لجنتي مجلسي النواب والشيوخ بدأتا صياغة نص مشروع القانون، ليكون جاهزا للنظر من قبل مجلسي النواب والشيوخ، بكامل هيئتهما، في أقرب وقت ممكن.


كما أصدر زعيما مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل، بيانات بشأن الاتفاق. ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان خاص بأخبار الاتفاق.


وقال بايدن: "توصلنا إلى اتفاق مع قادة الكونجرس بشأن مسار المضي قدما فيما يتعلق بفواتير التمويل المتبقية للعام بأكمله".


وأضاف: "يعمل مجلسا النواب والشيوخ الآن على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة يمكن طرحها على البرلمان بسرعة، وسأوقعها على الفور".







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الإغلاق الحكومي




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