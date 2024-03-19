إعصار يحاصر 700 شخص فى أقصى شمال أستراليا

وكالات

تقطعت السبل بحوالي 700 شخص في أقصى شمال أستراليا، الثلاثاء، إثر إعصار ضرب منطقتهم النائية وقطعها عن باقي أنحاء البلاد.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، حاول الجيش الأسترالي إجلاء سكان منطقة بورولوا الصغيرة في إقليم المنطقة الشمالية، غير أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون تمكن الطائرات من الهبوط، الاثنين، وطالبت السلطات السكان بالاحتماء في المنطقة التي ضربها الإعصار، بعد ظهر الاثنين.

وترافقت العاصفة المصنفة من الفئة الثالثة، مع أمطار غزيرة ورياح شديدة تراوحت سرعتها بين 170 و200 كيلومتر بالساعة، بحسب مكتب الأرصاد الجوية.

وقال وزير حالات الطوارئ موراي وات، إن "سوء الأحوال الجوية حال دون عمليات الإجلاء أمس، لكننا نتوقع نشراً جديداً (للفرق) اليوم".

وخُفض تصنيف الإعصار المداري "ميجان" إلى منخفض مداري مع تراجع الرياح، لكن الأمطار الغزيرة تستمر في الهطول مع تحرك العاصفة نحو اليابسة.