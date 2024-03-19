إصابة سيدة بطلق نارى فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت سيدة بطلق ناري بالجانب الأيسر؛ إثر تعرضها لتعدي من آخرين بناحية عزبة عرب درويش بقرية أم عجرم بمركز فاقوس، وتم نقل المصابة إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول "أميرة ع" 35 عاما، مقيمة بناحية عرب درويش بمركز فاقوس، مصابة بطلق ناري بالجانب الأيسر، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابة إثر تعدي آخرين عليها بالقرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.