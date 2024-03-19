اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 مارس 2024 03:27 م
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إزالة 1025 حالة تعد بمساحة 158 ألف و922 مترا مبانى

الثلاثاء، 19 مارس 2024 01:47 م
إزالة 1025 حالة تعد بمساحة 158 ألف و922 مترا مبانى إزالات - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتهاء تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد نفذت بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجه الـ 22 إزالة 1025حالة تعدي بمساحة 158922 متر مباني و357 حالة تعدي بمساحة 588 فدان و10 قيراط و17 سهم بنطاق المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.







الشرقية

ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

ازالة البناء المخالف بالشرقية

اخبار الشرقية




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