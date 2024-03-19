أسماء الضحايا والمصابين فى حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء الضحايا والمصابين فى حريق اندلع فى مصحة لعلاج الإدمان فى محافظة الإسماعيلية.

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب7 آخرين نتيجة حريق اندلع بمصحة للتأهيل النفسى بحى الأسرة دائرة قسم أول فى محافظة الإسماعيلية.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بإحدى مصحات التأهيل التفسى وعلاج الإدمان فى حى الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 أخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما دفعت قوات الحماية المدنية ب3 سيارات إطفاء وتدخل سريع ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بعدد من السيارات إلى مكان الحريق لنقل المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية ونقل جثانين المتوفيين إلى المشرحة.

وتبين أن المصحة التى وقع بها الحادث مكونة من 3 طوابق، أرضى و2 علوى على مساحة 150 مترا وتبين نشوب الحريق بالطابق الثانى نتج عنه احتراق محتوياته بالكامل.

كما اسفر الحادث عن مصرع كل من كريم ن 30 سنة حاصل على ثانوية عامة مشرف بالمصحة، محمد ى ا 24 سنة من نزلاء المصحة، محمد ص 41 سنة من النزلاء وجميعهم من محافظة بورسعيد وتم نقلهم إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبى تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب فى الحادث كل من النزلاء يوسف ا ع 24 سنة مصاب بحروق من الدرجة الثانية، محمد أ م 31 سنة بدون عمل ومصاب بحروق من الدرجة الثالثة، والنزيل ربيع م م 42 مصاب بحالة اختناق، عيادة م ع 28 سنة وصاب بحروق، محمود م م 34 مصاب بحروق، محمد أ 31 سنة مصاب باختناق، عبدالله م ط 18 سنة مصاب باختناق.