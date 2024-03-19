أخبار مصر.. غدا بداية الاعتدال الربيعى والفصل يستمر 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، إعلان الحكومة انعقاد امتحانات الثانوية العامة في موعدها.. فيما طالب مجلس النواب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء وجمعية الفلك تعلن غدا بداية الاعتدال الربيعى والفصل يستمر 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة.

وإلى أهم الأخبار



الحكومة: عقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها المقرر دون تعديل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء تعديلات على مواعيد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وزير الزراعة: الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة تصل إلى 9 مليارات دولار



قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.

مجلس النواب يطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء

طالب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، نظرا لأنه يهم قطاعا عريضا من المواطنين ويعمل علي تقنين أوضاع البناء المخالف .

كنترولات الثانوية العامة تعلن فتح باب التقدم للعمل بها وتحدد الشروط

أعلنت لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة 2024 عن فتح باب التقدم للأعضاء الجدد للعمل بالكنترولات وقبول طلبات الأعضاء الجدد خلال الأسبوع الجارى، لتسجيل الاسم والبيانات الشخصية باستمارة الالتحاق بمقر لجنة النظام والمراقبة، على أن تعقد المقابلة الشخصية والامتحان التحريري الأسبوع المقبل.

البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تجنيز رهبان جنوب أفريقيا بالكاتدرائية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات تجنيز رهبان جنوب أفريقيا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأن.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 31 ألفا 819 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31819 شهيدا، وإصابة 73934 منذ 7 أكتوبر.

وذكرت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 93 شهيدا و142 مصابا.

جمعية الفلك: غدا الاعتدال الربيعى.. والفصل يستمر 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة

يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية حدوث الإعتدال الربيعي هذه السنه يوم الأربعاء 10 رمضان 1445 الموافق 20 مارس 2024 عند الساعة 06:06 ص بتوقيت مكة (03:06 ص بتوقيت جرينتش) وهو أول يوم في فصل الربيع فلكياً.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

تفاصيل تطورات حالة أحمد رفعت.. تحسن فى درجة الوعى ووظائف الكبد

كشف مصدر طبى بالمستشفى الذى يخضع فيه أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر للعلاج على مدار الأيام الماضية، تفاصيل تطورات حالة اللاعب خلال الساعات الأخيرة فى ظل وضعه على أجهزة العناية المركزة.

وتم نقل أحمد رفعت إلى المستشفى بعد فشل عملية إفاقته وإعادته إلى الوعى داخل الأرض الملعب بعد توقف عضلة القلب، قبل أن يتدخل الأطباء وتتم إعادة إنعاش القلب بعد ساعة ونصف تقريباً من التوقف.