أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 19-3-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.888 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 27 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 27 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: النصر للأعمال المدنية، وسيتي للتحاليل الطبية، وحق اكتتاب شركة القاهرة للزيوت والصابون، وليسيكو مصر، والتعمير والاستشارات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر للفنادق، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمالية والصناعية المصرية، وأم بي للهندسة، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمطورون العرب القابضة، وبنك قطر الوطني الأهلي، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية للمحابس، والمشروعات الصناعية والهندسية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.

البورصة تخسر 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.888 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 604.3 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 102.2 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.51%، والعرب على 6.68%، واستحوذت المؤسسات على 44.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.8 مليون جنيه، 383.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 186.4 مليون جنيه، 54.4 مليون جنيه، 35.3 مليون جنيه، 112.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 28675 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34742 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 12220 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 6211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8956 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 5.97% ليغلق عند مستوى 6725 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1507 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، ويوتوبيا للاستثمار العقاري، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 800 سهم، 31 ألف سهم، 15 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 876.2 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 67.8 ألف سهم، 500 سهم، 873.4 ألف سهم، 1135 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 2000 سهم، 1.25 مليون سهم، 12.5 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 973.9 ألف سهم.

أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، بيع المساهم أحمد عز الدين أحمد زين عدد 45.1 ألف سهم بسعر 18.9 جنيه بقيمة إجمالية 852.5 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 31.35% إلى 29.8%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.





نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا إيرادات 1.9 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربحية 253.2 مليون جنيه.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، إيرادات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد حساب الضرائب 450.7 مليون جنيه مقارنة مع 120.8 مليون جنيه.

ووزعت شركة دايس للملابس الجاهزة، أرباح بقيمة 300 مليون جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، والعرض على الجمعية العامة للحصول على الموافقة.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 540 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من عام 2024 مقابل 431.1 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 102.3 مليون جنيه مقارنة مع 84.1 مليون جنيه.

المطورون العرب

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المتضمن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة المطورون العرب القابضة من 0.6 جنيه للسهم إلى 0.1 جنيه ليصبح عدد أسهم الشركة 7.723 مليار سهم بدلًا من 1.287 مليار سهم.