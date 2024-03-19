أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. مستندات يحتاجها بنك ناصر للحصول على النفقة

كتبت أسماء شلبى

يشكل بنك ناصر الاجتماعي أهمية كبيرة للمستفيدين والصادر لهم أحكام قضائية تخص النفقات والأجور من "النساء سواء زوجات أو مطلقات –الأبناء - الوالدين"، وذلك لضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية بحد أقصى 500 جنيه شهرياً حال تأخر سداده من الصادر ضده حكم قضائي.



خلال السطور التالية نرصد في سلسلة - أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – المستندات الواجب تقديمها للاستفادة من الحصول على النفقة من بنك ناصر.

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمستحقي النفقة من "الزوجات أو المطلقات - الأبناء إن وجد - والوالدين".

2- تقديم صورة ضوئية من وثيقة الزواج أو الطلاق حسب حالة مستحقين النفقة الصادر لهم الحكم.

3- الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لمستحقي النفقة والمراد تنفيذه وأربع صور منه وإعلان قانوني حديث وشهادة بخاتم الشعار بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر.

4- أصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم للزوج وأربع صور منه

5- استخراج برنت تأمينات وإن كانت غير مؤمن عليها يجب الحصول من الهيئة العامة للتأمينات على رقم تأمينى-كمبيوتر-، كما تتقدم ببرنت تأمينات خاص بالمدعي عليه.

6- يقوم البنك بالتحرى خلال 30 يوم عن طريق قسم الشرطة للتأكد من عدم وجود تواطؤ يكون الغرض منه الحصول على مبالغ غير مستحقة من البنك، ويتم تقديم صورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صوره من مفردات المرتب أو صورة من بيان المعاش.



7- توكيل رسمى عام -قضايا- لرئيس مجلس الإدارة بصفته وأربع صور منه.



8- تقديم شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وأربع صور منه.



9- إذا تم استئناف الحكم يقدم مستحقي النفقة صورة رسمية من الحكم -ويشترط فيها عدم تعديل الحكم الابتدائي أو تعديل الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضدهم.

10- صور من شهادة ميلاد للأبناء.



11- صرف مبلغ خمسمائة جنيه كحد أقصى، كما أن البنك لا يصرف المتجمدات من النفقة المستحقة السابقة على تاريخ تقديم الأوراق والحصول على موافقة البنك بالصرف المباشر.