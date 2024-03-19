أبطال فى نهار رمضان.. رئيس القلم الجنائى بالمحاكم والنيابات فى مصر

كتب أحمد إسماعيل

يستعرض اليوم السابع سلسلة حلقات بعنوان "أبطال في نهار رمضان"، أشهر القضاة والقيادات الأمنية من الرموز المصرية التى كانت وما زالت مؤثرة فى المجتمع، وذلك من خلال تناول بروفايل لتلك الشخصيات على مدار شهر رمضان المبارك.

يُعتبر رئيس القلم الجنائي واحدا من الكوادر الإدارية الهامة في المحاكم والنيابات في مصر، حيث يقوم بمهام متنوعة تهدف إلى تسيير العمل الإداري داخل القسم وضمان تنفيذ الأوامر والقرارات القضائية بفعالية وسلاسة.

رئيس القلم الجنائي هو المسئول عن القلم الجنائي بجميع موظفيه، ومنها الأشراف علي جميع الأقلام الأخري التي يرئسها وهى قلم التنفيذ وقلم الجدول و قلم السكرتارية وقلم الصورو قلم الحفظ، حيث يتولى رئيس القلم الجنائي مسؤولية إدارة القسم بشكل عام، بما في ذلك توجيه وتنظيم أنشطة الموظفين وتنظيم الجداول الزمنية والاجتماعات الداخلية، ويستقبل أيضا جميع الطلبات التي يتم تقديمها للنيابة العامة ويرجعها ويعرضها علي رئيس النيابة للحصول على التاشيرة بالموافقة عليها ، ثم يوقع عليها بعد الأنتهاء منها ويختمها بختم النسر.

يكون رئيس القلم الجنائي مسؤولًا عن تنفيذ القرارات القضائية المصدرة من المحكمة أو النيابة، وضمان تنفيذها بدقة وفعالية.

يعتبر رئيس القلم الجنائي في المحاكم والنيابات في مصر دورًا أساسيًا في تسيير العمل القضائي وتنظيم الإجراءات الإدارية. يجب أن يتمتع بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق أهدافه بنجاح.