«مدبولى»: مصر فى بداية الاستقرار الاقتصادى.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، «مدبولى»: مصر فى بداية الاستقرار الاقتصادى.. تعديل نظرة «ستاندرد آند بورز» المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية مؤشر إيجابى جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار الإصلاح.

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