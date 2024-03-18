8 شهداء وعدد من المصابين فى قصف إسرائيلى على منازل جباليا شمال غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن عددا من الفلسطينيين استشهد بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة البنا في بلدة جباليا، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، إضافة إلى تدمير المنزل بالكامل.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 31,726 شهيدا، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 73,792 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.