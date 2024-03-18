69 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبل ميناء دمياط اليوم 5 سفن بضائع متنوعة، بينما غادر الميناء 9 سفن أخري، كما ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13029 طن، تشمل 3100 طن ملح معبأ و3540 طن رمل و4594 طن جبس معبأ و1795 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51671 طن تشمل: 20845 طن قمح و 7636 طن خردة و 3509 طن حديد و8675 ذرة و1180 طن خشب زان و8020 طن سكر و1474 فول صويا و1143 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 332 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 702 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 728 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3256 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69774 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114556 طنًا.

كما غادر ميناء دمياط أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2485 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابة، فضلا عن قطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5476 شاحنة.