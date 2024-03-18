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‫وزارة الزراعة تنفى وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن

الإثنين، 18 مارس 2024 10:35 ص
‫وزارة الزراعة تنفى وجود فيروس يؤدى إلى نفوق الدواجن وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والإتحاد العام لمنتجى الدواجن ما تم تداولته فى بعض وسائل الإعلام عن وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدى إلى نفوقها في المزارع، مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.
 
كما يؤكد الإتحاد العام لمنتجى الدواجن على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبه الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حالياً يغطي كل الإحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية  المتزايدة والمرتبطة بالمواسم الا أن هناك استقرار في الاسواق والاسعار .
 
وتهيب وزارة الزراعة وسائل الإعلام  تحرى الدقة فى نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية .
 
كما تناشد الوزارة التواصل معها للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
 






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خليك واعى

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