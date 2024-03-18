يا رب تقبل صلاتنا.. المئات يصلون التراويح بالمساجد رغم الأمطار في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، أداء المصلين صلاة التراويح، في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، بمساجد كفر لشيخ، رغم هطول الأمطار بمدن وقرى المحافظة، كما استمع المصلون لخاطرة عن فضل شهر رمضان، وثبات المرء على دينه في الشدة والرخاء، ويستعين بربه، للشيخ محمد عبدالمنعم، إما مسجد الصفا بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك في ظل توجيهات الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، بأداء أئمة المساجد بكل مدن المحافظة، لصلاة التراويح، وعقب الـ 4 ركعات الأولى، كلمة للإمام، لبيان ثواب شهر رمضان، والتوبة به، والحرص على تلاوة القرآن الكريم.

وأكد وكيل الوزارة، أنه وجه جميع مفتشي الإدارات بضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية ومقارئ الجمهور ومقارئ الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام، وخاطرة التراويح، وبرنامج تصحيح التلاوة، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك ، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر ، وضرورة تحمل المسؤلية، والحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى، سائلاً الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.